مفاجأة جديدة في طلب ميسي بالرحيل والكشف عن حديثه مع جوارديولا

2020/08/28 | 10:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن كواليس جديدة بشأن القنبلة التي فجرها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بإعلان رغبته رسميًا في الرحيل عن "كامب نو".





وأرسل ميسي فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة منذ أيام، لإبلاغهم بنيته الرحيل هذا الصيف عن صفوف النادي الكتالوني.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي بدأ التخطيط لمستقبله خارج النادي الكتالوني حتى قبل خسارة قاسية لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة (2-8) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو.

وكان البرغوث طلب من برشلونة السماح له بالرحيل مجانًا، عن طريق تفعيل بند فسخ العقد.

وكشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن الحديث الذي دار بين ميسي، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

وكان ميسي طلب الرحيل من برشلونة، عقب التحدث مع جوارديولا عن رغبته في اللعب مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي قال لجوارديولا: "أريد الفوز بالكرة الذهبية في المرتين المقبلتين، ولن أستطع فعل ذلك إلا معك".

يذكر أن ميسي حصل على الكرة الذهبية تحت قيادة جوارديولا 4 مرات أعوام على التوالي في الفترة من 2009 وحتى 2012.

عمار المسعودي

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