2020/08/28 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال ماجد شنكالي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال عدم ترشحه للانتخابات القادمة سيمتلك فرصة كبيرة لجعلها نزيهة.واكد شنكالي في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، ان”الكاظمي في حال عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المبكرة حسب قوله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شنكالي : الكاظمي يمتلك فرصة كبيرة لجعل الانتخابات نزيهة شرط عدم ترشحه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شنكالي : الكاظمي يمتلك فرصة كبيرة لجعل الانتخابات نزيهة شرط عدم ترشحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).