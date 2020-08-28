سفير طهران يكشف هوية المسؤول ''الايراني'' عن ملف العراق ويتحدث عن سعي ''اميركي'' بشأن الحشد

2020/08/28 | 10:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد السفير الايراني في بغداد، إيراج مسجدي، ان قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، هو المسؤول عن ملف العراق لدى حكومته، مشيرا الى وجود سعي اميركي لحل قوات الحشد الشعبي، فيما ابدى استغرابه من المدة التي حددتها الولايات المتحدة لخروج قواتها من البلاد.

وقال مسجدي في حديث متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 آب 2020) أن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زار طهران قبل ان يغادر الى اميركا"، مبينا ان "ذلك يدعو للتفائل ودليل على العلاقات المتينة بين البلدين".

وابدى مسجدي استغرابه من الفترة التي ستبقى فيها القواعد الاميركية في العراق، قائلا " ان اسبوع واحد كافي لخروجهم من العراق، ونحن ضد تواجد قواعدهم، لانهم متواجدين لاستهدافنا وخدمة لمصالح اسرائيل والارهاب".

واكد مسجدي ان "ايران قدمت مشوره للحكومة العراقية، تنص على عدم حاجة العراق لهم"، موضحا ان "العراق لديها الامكانيات لتحافظ على امنها واستقرارها دون الحاجة الى اميركا".

واردف مسجدي قائلا ان "قاآني هو مسؤول عن الملف العراقي و يقوم بمهام قاسم سليماني، من خلال زيارة العراق ولقاء المسؤولين"، مبينا انه "التقى بالكاظمي قبل زيارته الى اميركا، وناقش معه الاتفاقية الاستراتيجية مع اميركا".

وكشف السفير الايراني في بغداد ان "العديد من التيارات والاحزاب والشخصيات السياسية داخل العراق محبين و حلفاء لنا".

وأوضح ان "الحشد الشعبي اصدقاء ومحبين لنا ولسياستنا وهم قوة عراقية متينة"، مبينا ان "الاميركان لايرغبون بتواجدهم ويسعون لحل الحشد الشعبي".





وأضاف مسجدي قائلا ان "جمهورية ايران ضربت القواعد الاميركية داخل العراق، ردا على مقتل قاسم سليماني، مؤكدا اذا قامت اميركا بنفس افعالها سنقوم بالرد عليهم مرة اخرى".

وبخصوص التظاهرات، قال مسجدي "اننا نحترم الاحتجاجات ونحن مع الاصلاحات فيما يخص الخدمات ومكافحة الفساد"، مشيرا ان "هناك مجموعة قليلة من المتظاهرين رفعو شعارات ضد ايران وهم لا يمثلون الشعب والمتظاهرين.

وبين مسجدي ان "الحكومة العراقية لم تقدم لنا اي معلومات او تقارير بشأن حرق قنصليات جمهورية ايران في العراق، محملا المسؤولية على عاتق الحكومة العراقية بالكشف عن الجناة".

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