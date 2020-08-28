إصابة مدير مستشفى بجروح بليغة إثر اعتداء أحد ذوي متوفي بكورونا عليه

2020/08/28 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب مدير مستشفى في النجف بجروح بليغة في إحدى ذراعيه على خلفية اعتداء ذوي أحد المتوفين بفيروس كورونا عليه في باحة المستشفى.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود للطبيب المعتدى عليه، مستنكرين استمرار الاعتداء على الكوادر الطبية في ظل المخاطر التي يتعرضون لها جراء تفشي الوباء.

فيما أظهر مقطع فيديو مصور من كاميرات المراقبة، لحظة الاعتداء على مدير المستشفى بطريقة وحشية، فيما أعلنت شرطة المحافظة القاء القبض على المعتدين.

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