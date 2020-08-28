النفط يعوض خسائر الجلسة السابقة ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

2020/08/28 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادعوض المعدن الأسود اليوم الجمعة خسائره في الجلسة السابقة بعد ارتفاع الأسعار بفي ظل عواصف كبيرة ضربت الأراضي الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول، والتي تنتهي اليوم الجمعة، 5 سنتات إلى 45.14 دولار للبرميل بحلول الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

وتتجه الأسعار صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%.

وصعدت عقود تشرين الثاني الأكثر نشاطا 7 سنتات إلى 45.67 دولار.

واجتاح الإعصار لورا في وقت مبكرأمس الخميس ولاية لويزيانا محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عن ما يزيد عن 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير تجنبت مخاوف من فيضانات هائلة.

وأوقف منتجون أمريكيون إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من النفط الخام، أو ما يعادل 83 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، بينما أوقفت نحو تسع مصاف نحو 2.9 مليون برميل يوميا من طاقة الإنتاج، أو ما يعادل 15% من طاقة التكرير في الولايات المتحدة.

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