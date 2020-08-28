العراق يواصل خفض انتاجه النفطي الى 2.63 مليون برميل يوميا.. بأقل من 40 الف عن تموز الماضي

2020/08/28 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتظهر بيانات شحن ومصادر بالقطاع أن صادرات العراق من النفط متراجعة، منذ بداية أغسطس/ اب، ما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في “أوبك” يواصل الالتزام بتعهده تقليص المعروض بموجب اتفاق تقوده المنظمة.

وتراجعت صادرات جنوبي العراق إلى 2.63 مليون برميل يوميا، حتى 25 أب، بحسب متوسط أرقام من “بترو-لوجستكس”، التي ترصد شحنات الناقلات، وبيانات “رفينيتيف آيكون”.

ويقل ذاك 40 ألف برميل يوميا عن رقم يوليو الرسمي لصادرات الجنوب، والبالغ 2.67 مليون برميل يوميا.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، من أول أغسطس، بتقليص خفض غير مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء تعافي الطلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وللحفاظ على أسعار النفط التي شهدت تدهورا حادا مع قلة الطلب خلال عمليات الإغلاق التي تم إعلانها حول العالم لكبح تفشي مرض كوفيد-19.

لكن العراق لم يلتزم بشكل كامل بالاتفاق في الأشهر السابقة.

وقال المدير التنفيذي لدى “بترو-لوجستكس”، دانييل جربر، في تصريحات لرويترز، إن “العراق بصدد تحقيق أقوى مستوى التزام شهري له هذا العام”.

وقدرت صادرات الجنوب عند 2.6 مليون برميل يوميا، منذ مطلع أغسطس، ما يقل 100 ألف برميل يوميا عن تقييمه لشحنات يوليو / تموز.

وتابع “ولكن، لا يزال عليهم تطبيق المزيد من التخفيضات الكبيرة للتعويض عن تخمة معروضهم في الأشهر السابقة”.

وكان العراق قد قال، في السابع من أغسطس، إنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية، في كل من أغسطس وسبتمبر، تعويضا عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت بغداد، في بعض الأحيان، عضو أوبك الأقل التزاما باتفاقات “أوبك+” السابقة.

ويعتبر الجنوب هو منفذ التصدير الرئيسي للخام العراقي.



وتراجعت صادرات نفط شمالي العراق قليلا، في أغسطس، إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات الناقلات ومصدر بالقطاع.

وإجمالا، انخفضت صادرات العراق 80 ألف برميل يوميا، حتى 25 أغسطس، بناء على متوسط لجميع التقديرات المتاحة حتى الآن.

وفي يوليو، كانت نسبة التزام العراق بالخفض حوالي 73 بالمئة، وفقا لنتائج مسح أجرته رويترز.

وباستخدام حصة العراق الأعلى لشهر أغسطس ضمن ترتيبات “أوبك+” في ضوء تقليص حجم الإنتاج، تكون نسبة التزام بغداد قد ارتفعت إلى 106 بالمئة، وفقا لحسابات رويترز.

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