بلدية باريس: ارتداء الكمامات سيكون إجباري في جميع أنحاء العاصمة

2020/08/28 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة… أعلنت بلدية باريس، أن ارتداء الكمامات سيكون بشكل إجباري في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية، بدءاً من اليوم الجمعة، لمكافحة فيروس كورونا.وأوضحت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن الصحة آن سوريس، في مقابلة مع قناة “BFMTV”، “تأكيد الإجراءات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وسيشمل الجميع ومنهم المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والبخارية”.وأشارت إلى أن “ثلاث […]

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