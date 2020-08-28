استهدافان بسلسلة صواريخ كاتيوشا يضربان المنطقة الخضراء خلال ساعات ولا إصابات

2020/08/28 | 11:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد إلى قصف بسلسلة صواريخ كاتيوشا الليلة الماضية، فيما لم تسفر الهجمات عن أية إصابات وفقا لبيانات من خلية الإعلام الأمني.

وفي التفاصيل عن الهجوم الأول، أعلنت الخلية الأمنية عن سقوط صاروخ كاتيوشا في منطقة الجادرية وسط بغداد، موضحة انها حددت موقع انطلاقه، وكان من طريق سريع الدورة.

وفي الاستهداف الثاني الذي وقع بعد ثلاث ساعات واستهدف الخضراء أيضا، قالت خلية الإعلام الأمني إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة المحصنة أمنيا، وانطلقت من منطقة البيجية غربي بغداد.

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