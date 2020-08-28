خبير امني يحذر من اختباء العناصر الارهابية في المناطق الريفية الوعرة

2020/08/28 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر الخبير الامني علي الوائلي، من تسلل العناصر الارهابية واختبائها في المناطق الريفية وذات التضاريس الوعرة، لافتا الى اهمية السيطرة على حزام بغداد من جهة ديالى والانبار وصلاح الدين.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الكثير من المناطق الموجودة ضمن حزام بغداد غالبا ماتشهد احداث وجرائم وعمليات امنية، وبالتالي فهي ملاذ للمجاميع الارهابية التي تحاول زعزعة امن العاصمة”.واضاف ان “المناطق الريفية وذات التضاريس الوعرة تكون بؤرة للارهابين للانطلاق بعملياتهم، بسبب صعوبة الوصول اليها او تثبيت نقاط امنية داخلها”.وبين ان “القوات الامنية يجب ان تضع طوقا عسكريا حول العاصمة وخاصة في مقتربات المناطق الريفية التي تحيط ببغداد وخاصة من جهة ديالى والانبار وصلاح الدين”.



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