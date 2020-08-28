وثيقتان: التربية تخصص استمارة لطلبة السادس غير الراغبين بأداء امتحانات الدور الأول

2020/08/28 | 11:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

خصصت وزارة التربية استمارة لطلبة السادس الإعدادي الذين لا يرغبون بأداء امتحانات الدور الأول المزمع إجراؤها في الأول من أيلول المقبل.

وقالت التربية في بيان اليوم الجمعة اطلعت عليه “يس عراق” إن “الوزارة خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها”.

وبيّنت أن “الطالب المؤجل لا يُسمح لهُ بأداء أي امتحان لأي مادة، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويُعد دوراً أولاً لهم”، مضيفة أن “الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات”.

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