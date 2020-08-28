الرافدين يصرف رواتب موظفي مديريات التربية عن طريق الدفع الالكتروني

2020/08/28 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “تقدم” إن المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم”.

وأضاف، أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه”.

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