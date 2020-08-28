حملة خدمية مكثفة في طريق الزائرين ببغداد

2020/08/28 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد عن مباشرة ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد بحملة مكثفة “ستستمر وبوتيرة عالية” لمسارات وطرق الزائرين وحتى نهاية مراسم الزيارة الاربعينية الخاصة باستشهاد الامام الحسين (ع).

واضافت الامانة في بيان تلقته “تقدم” إن “الحملة تتضمن تنظيف وادامة الطريق والاشجار وغيرها من الاعمال الخدمية الاخرى للطريق بغداد-بابل والطريق ( يا حسين ) الذي يعتبر من ابرز الطرق التي يسلكها الزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة”.

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