ترامب يشيد بانجازات رئاسته

2020/08/28 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً، قبوله ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة التي تجري في 3 تشرين الثاني المقبل.

وجاء إعلانه خلال كلمة أمام حشد كبير في البيت الأبيض، أمس الخميس، خلال فعاليات الليلة الثالثة والأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، بحسب ما ذكرت الوكالات الإخبارية.

وقال ترامب: “الليلة، بقلب مفعم بالامتنان وبتفاؤل لا حدود له، أقبل هذا الترشيح لمنصب رئيس الولايات المتحدة”، واصفاً الانتخابات المقبلة بالأهم في تاريخ الولايات المتحدة، وأضاف أنها ستقرر ما إذا كان سيتم إنقاذ الحلم الأمريكي، متعهداً بحماية بلاده من كافة الأخطار خلال الولاية الثانية في حال فوزه بالرئاسة.

ولم ينس ترامب الهجوم على خصمه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، مشيراً إلى أن “انتخابه سيدمر العظمة الأمريكية”، وأوضح أن “جو بايدن ليس منقذاً لروح أمريكا، إنّه مدمر الوظائف في أمريكا، وإذا سنحت له الفرصة سيكون مدمر العظمة الأمريكية”، كما اعتبر أن مسيرة بايدن عبارة عن سلسلة من “الخيانات والأخطاء الفادحة”.

وأشار الرئيس إلى عدد من إنجازات فترة رئاسته الأولى، مؤكداً أن الحدود الأمريكية باتت مؤمنة أكثر من أي وقت مضى، وذكّر باستعادة إدارته لـ9 ملايين وظيفة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تمكنت في عهده من قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي أسماه بـ “الإرهابي الأول في العالم”.

وأضاف “لقد حاربنا داعش والقاعدة في أفغانستان”، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط كانت متوترة قبل وصوله للرئاسة، وتابع “سندحر الإرهاب وسنخرج قواتنا من أي حروب في الخارج”.

كما وجه ترامب الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على اتفاق السلام، الأول في الشرق الأوسط منذ 25 عاماً، واصفاً إياه بـ “التاريخي”.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال إن “الولايات المتحدة لديها 4 لقاحات في مراحل التجارب النهائية”، وتعهد بـ”سحق” الفيروس بواسطة لقاح هذا العام.

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