2020/08/28 | 11:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..هوى الذهب أكثر من 2% في معاملات متقلبة، 27 أغسطس في ظل صعود الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة عقب إعلان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تغيير في معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وبحلول الساعة 1542 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.5% إلى 1925.19 دولار للأونصة.

وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1% أثناء تصريحات باول.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.4% لتسجل 1924.60 دولار للأونصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يهوي 2% مع صعود الدولار وعوائد السندات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يهوي 2% مع صعود الدولار وعوائد السندات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).