بوتين يعترف بـ

2020/08/28 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله الخميس إن الكرملين شكّل قوة شرطة احتياطية لدعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو لكنها لن تُستخدم ما لم تخرج الاضطرابات هناك عن السيطرة.

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