الإخواني عزت بقبضة الأمن المصري

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم إخوان الإرهابي، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً صباح اليوم قالت فيه إنه “استمراراً لجهودها في رصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فوردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخراً، وكراً لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن”.

وقال البيان إن العملية أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية”.

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