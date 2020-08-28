عضو بالامن النيابية: الحاجة للتحالف الدولي في العراق لاتزال قائمة

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، أن الحاجة للتحالف الدولي في العراق لاتزال قائمة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "العراق لايزال يواجه تحديات كبيرة في مجالات متعددة ومنها الامن ووجود التحالف الدولي في البلاد مهم للغاية خاصة في جهود التدريب والدعم اللوجسيني والجهد الاستخباري".

وأضاف، أن "التحالف الاخير كان فعالا في اطار تحديد اهداف بالغة الاهمية اعطت نتائج مهمة في قتل الكثير من قيادات داعش الارهابي والوصول الى مضافاتها بالاضافة الى دعم وزارتي الدفاع والداخلية باجهزة متطورة في ابعاد مختلفة".واشار العزاوي الى ان "الدعم اللوجسيتي للتحالف الدولي بمختلف عناوينه يتم مجانا للقوات العراقية وهو كبير وبدون أي مقابل"، لافتا الى ان "العراق لايزال بحاجة ماسة لوجود التحالف الدولي على اراضيه خاصة في ظل التحديات الراهنة".وتوقع ان "تحدث تفاهمات معينة بين الحكومة والتحالف الدولي في اطار استمرار الاخير في دعم جهود مكافحة الارهاب في العراق من خلال التدريب والدعم اللوجسيني والاستخباري لكن طبيعة التفاهمات ستبقى رهينة الاوضاع الراهنة في البلاد".

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، الكولونيل مايلز كاغينز أكد، الأحد الماضي، أن القوات الأمنية العراقية قادرة على مواجهة خطر تنظيم داعش.

وتحدث الكولونيل مايلز كاغينز، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، عن توقيت انسحاب قوات التحالف من الموصل، قائلا: "انسحبنا من الموصل منذ 3 سنوات بعد هزيمة التنظيم"، مشيرا إلى أن "الأمن العراقي نجح في مواجهة فلوله".

وأضاف، أن "عملية جهاز مكافحة الإرهاب قبل أيام والتي اسفرت عن مقتل 10 من عناصر التنظيم، تثبت قدرة القوات العراقية على التصدي لخطره".

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