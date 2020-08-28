درجال يناقش لجنة هندسية مشتركة لتطوير بحيرة المدينة الشبابية

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

اوضح المكتب الاعلامي لوزارة الشباب والرياضة، نفاصيل لقاء الوزير عدنان درجال بلجنة هندسية مشتركة لتطوير البحيرة الواقعة داخل المجمع الشبابي في الوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم):" في إطار توجهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالإهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري للوزارة، والعمل للإرتقاء بمستوى الخدمات، إستقبل بمكتبه في مقر الوزارة اللجنة الهندسية المشتركة بين وزارتيّ الشباب والرياضة والموارد المائية".

واضاف، إن: اللقاء ناقش دراسة مقترحات تطوير بحيرة المدينة الشباب لإختيار الأنسب إقتصادياً وإجتماعياً، وضرورة إزالة المخلفات الموجودة فيها".

وتقع البحيرة داخل مجمع الوزارة بشارع فلسطين وهي مهملة دون استثمارها من قبل الوزارة.

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