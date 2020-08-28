الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة توافق على دخول عزاء التطبير الى الصحن الحسيني هذا العام

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ وافقت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على دخول عزاء التطبير الى الصحن الحسيني هذا العام على ان تمارس العام المقبل في صحن العقيلة زينب وعند مقام تل الزينبي بعد انجازه ..واوضح مسؤول مركز تنسيق المواكب الحسينية بالعتبة المقدسة فاضل ابو دكة ان اجتماعا موسعا ضم اطراف كربلاء ومسؤولي المواكب الحسينية ووجهاء المدينة مع ممثل المرجع السيستاني والمتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي عقد اليوم وتم فيه الموافقة على دخول مواكب التطبير الى الصحن الحسيني لهذا العام على ان تمارس العام القادم في صحن العقيلة زينب وعند مقام تل الزينبي بعد انجازه حيث تبلغ مساحة المقام الذي وصلت نسبة الانجاز فيه الى مراحل متقدمة الى 3000 متر مربع.واوضح ابو دكة " ان العتبة الحسينية المقدسة تسعى الى جعل الحرم الحسيني مكانا للعبادة والدعاء فقط وان الصحن الجديد (العقيلة زينب) سيتم انجازه قريبا وسيكون مكانا للطقوس الدينية .يذكر ان مشروع صحن العقيلة زينب يمثل الجزء الاكبر من التوسعة الكبيرة لصحن الامام الحسين عليه السلام لاستيعابه اعداد كبيرة من الزائرين على مساحة تتجاوز 52 الف متر مربع ./ انتهى

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