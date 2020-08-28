القبض على اثنين من مثيري مشاجرة مسلحة أدت إلى مقتل مواطن وسط البصرة

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ألقت شرطة البصرة القبض على اثنين من مثيري مشاجرة مسلحة أدت إلى مقتل احد المواطنين في حي الحسين وسط المحافظة .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للإنباء/ نينا / نينا / نسخة منه " بعد ورود إخبار بوجود مشاجرة في منطقة حي الحسين أدت الى مقتل شخص تم على الفور تشكيل قوة من قسم البلدة الثانية ومركز شرطة الحسين وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هوية الجناة والقي القبض عليهما وإحالتهما الى القضاء ./انتهى

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