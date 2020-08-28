ضبط حاويات وتزوير وصولات قبض في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/08/28 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط (7) حاويات ومواد لم يصرح بها بغية تهريبها والتلاعب بمنشأ البضاعة المستوردة ، والمنجزة معاملاتها خلافٱ للضوابط والتعليمات من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة في المنفذ الحدودي.واشارت الهيئة في بيان الى تدقيق المعاملة الكمركية المتعلقة ب(7) حاويات بذريعة أنها محملة (قطع غيار دراجات، دراجات نارية، مواد منزلية مختلفة، أدوات مائدة، عدد يدوية، العاب جديدة ومستعملة) المنشأ آسيوي ، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة بعد التدقيق ومعاينتها من قبل البحث والتحري تبين وجود أجهزة كهربائية أوربية المنشأ لم يصرح وكذلك اطارات دراجات نارية ،ووجود دراجات نارية خلافا للكمية المذكورة (30 دراجة) والموجود الفعلي (100دراجة) وملابس نسائية (15كارتونا) وكل هذه المواد لم يصرح بها بغية تهريبها .واضافت ، ان " ما تم ضبطه في حاوية واحدة من ضمن العدد الكلي محملة وحسب المعاملة الكمركية (دراجات هوائية ودراجات طفل) مستعملة بعدد إجمالي قدره ( 455 كارتونا) المنشأ آسيوي وعند تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الدراجات جديدة وليست مستعملة وعدم تنزيل كميتها من إجازة الاستيراد" .واوضحت ، ان " هنالك تزويرا في وصل قبض إيرادات الدولة للحاويات ال(7) بأن المستورد قد دفع مبلغ (مليون و500ألف) عن عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية الخاصة بالبضاعة وذلك خلافٱ للواقع عدم تسديده اي مبلغ يذكر.واكدت تسجيل مخالفات عدة في ضبط الحاويات تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة ومواد لم يصرح بها لغرض تهريبها وتغيير وصف البضاعة مما سبب هدراً بالمال العام./انتهى5

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