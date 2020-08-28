ريال مدريد يعرض صفقة تبادلية على ميلان

2020/08/28 | 11:25 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - الاتجاه أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد لا يزال يحلم بالتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان.ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد للموافقة على إعارة إبراهيم دياز، لاعب وسط الميرنجي، إلى ميلان خلال الموسم المقبل.وأشارت إلى أن ريال مدريد يخطط للاستفادة من المحادثات …

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