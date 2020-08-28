الحالة الجوية ليومي الجمعة والسبت: الحرارة ترتفع غداً في العراق

2020/08/28 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجوية في البلاد بحسب ما أعلنته الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي لليوم الجمعة وغد السبت.

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