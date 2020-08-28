إستقالة رئيس الوزراء الياباني لأسباب صحية

2020/08/28 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

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دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة من منصبه لأسباب صحية..



يتبع

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