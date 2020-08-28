طقس حار الى الثلاثاء المقبل

2020/08/28 | 11:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد السبت والأحد المقبل سيكون في الوسط والجنوب، مشمساً وحاراً وفي الشمال مشمساً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

وأشار البيان الى ان "طقس الأثنين المقبل، الوسط مشمسا وحارا مع ظهور بعض الغيوم، وترتفع درجات الحرارة عن اليوم السابق وفي المنطقة الشمالية مشمسا، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية مشمسا وحارا مع ظهور بعض الغيوم".

أما طقس الثلاثاء المقبل فيكون في "المنطقة الوسطى مشمسا وحارا مع ظهور بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية مشمسا وحارا، ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الجنوبية مشمساً وحاراً مع ظهور بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة".

عمار المسعودي

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