ترامب يعد بـ “سحق” فيروس كورونا

2020/08/28 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه مساء أمس الخميس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، بسحق وباء كوفيد-19 بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام، وستكون مئات ملايين الجرعات منه متوفرة سريعاً.

وقال ترامب في خطاب أعلن فيه قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية، وخصّص حيّزاً منه للدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الجائحة “نحن نحشد العبقرية العلمية الأمريكية لإنتاج لقاح في وقت قياسي”.

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري “سننتج لقاحاً قبل نهاية العام، وربّما حتّى قبل ذلك!”.

وتابع “سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفيروس”، مؤكّداً أنّ “مئات ملايين الجرعات من هذا اللقاح ستكون متوفّرة سريعاً”.

وأوضح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الذي لطالما قلّل من خطورة الجائحة وتوقع حتّى أن تزول بمعجزة ما، “سنهزم الفيروس وسنضع حدّاً للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى”.

وأودت جائحة كوفيد-19 لغاية اليوم بأرواح أكثر من 180 ألف شخص في الولايات المتّحدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنّ غالبية المواطنين غير راضين عن الطريقة التي تعاملت بها إدارة ترامب مع هذه الأزمة الصحيّ غير المسبوقة.

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