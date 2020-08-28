بالوثائق.. التربية تصدر بيانا بشأن الطلبة الذين لا يرغبون بإداء امتحانات الدور الأول

2020/08/28 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن آلية تأجيل الطلبة لامتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انها خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها، حيث يتم التقديم عبر المدرسة التابع لها.

ولفتت الوزارة الى ان الطالب المؤجل لا يسمح له بإداء اي امتحان لأي (مادة)، اذ يتم اداء امتحان المواد كافة في الدور الثاني ويعد دور أول لهم، منوهة الى ان الفترة المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة الامتحانات.

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