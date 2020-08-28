الشمري: الأغلبية الشيعية فشلت ببناء دولة راشدة وبنت دولة موازية داخل الدولة

2020/08/28 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، ما اسماها الأغلبية الشيعية بالفشل في بناء دولة راشدة على حد تعبيره.

وأكد الشمري في تصريح، ان الأغلبية الشيعية بسياسييها ونخبها فشلت في تقديم نموذج واع للقيادة والإدارة، بالشكل الذي يبني دولة راشدة، وقامت ببناء دولة موازية داخل الدولة، مضيفا ان الأطراف الشيعية تشكل حكومة نهارا وتنقلب عليها ليلا، فيما ختم الشمري تصريحه بالقول مخاطبا تلك الأطراف، اذا أردتم الرد فابنوا دولة قوية وفاعلة.

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