2020/08/28 | 11:40 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار ردود الأفعال الغاضبة.. شيوخ العشائر في ديالى يستنكرون تصريحات الحلبوسي الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/28 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه.

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