إستقالة رئيس الوزراء الياباني لأسباب صحية

2020/08/28 | 11:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: أين نيوز} أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة من منصبه لأسباب صحية..

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