2020/08/28 | 11:48 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية: أين نيوز} أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة من منصبه لأسباب صحية..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستقالة رئيس الوزراء الياباني لأسباب صحية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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