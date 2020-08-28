فيديو صادم لامرأة تقود عكس الاتجاه على طريق سريع بأستراليا

2020/08/28 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة مدينة كوينزلاند بأستراليا، القبض على امرأة تجاوزت الحد القانوني للكحول في الدم بأربع مرات وهي تقود ما يقرب من 2 كيلومتر بالطريقة الخاطئة في طريق بريسبان الرئيسي.

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