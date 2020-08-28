الرئاسة اللبنانية تجري مشاورات يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

2020/08/28 | 11:48 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري يتحدث للإعلام في هولندا يوم 18 أغسطس آب 2020.رويترزبيروت (رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية إنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية يوم الاثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر في أعقاب الانفجار المروع بمرفأ بيروت.والرئيس مطالب بتسمية مرشح ينال أعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان.والسياسي السني سعد الحريري هو الاسم الجاد الوحيد الذي يتردد كمرشح للمنصب حتى الآن.لكنه قال هذا الأسبوع إنه ليس مرشحا بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييد عودته للمنصب.إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي

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