رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه لأسباب صحية

2020/08/28 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة (28 آب 2020)، استقالته من منصبه لأسباب صحية.

وأفادت وكالة "رويترز"، إن "خطوة آبي تأتي رغبة منه في تفادي التسبب في مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية المزمنة".

وأكد مصدر مطلع على الموضوع، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن آبي قرر الاستقالة.

وتزايدت التكهنات حول صحة آبي ومستقبل ولايته بعد أن قام بزيارتين إلى المستشفى مؤخرا.



ويعاني آبي منذ سنوات من مرض التهاب القولون التقرحي المزمن.

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