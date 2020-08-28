شرطة المناذرة تنفذ أوامر قبض بحق (٤٤) مطلوبا للقضاء

2020/08/28 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/اعلنت قيادة شرطة النجف عن قيام قسم شرطة قضاء المناذرة - 20 كم جنوب النجف- بتنفيذ اوامر القبض لعدد من المطلوبين للقضاء.وقالت المديرية في بيان صحفي" بتوجيه من قائد الشرطة وبإشراف مدير قسم شرطة قضاء المناذرة، قام منتسبو شرطة المناذرة بتنفيذ اوامر القبض لعدد من المطلوبين للقضاء، حيث تم تنفيذ أمر قبض بحق(٤٤) مطلوبا وفق مواد قانوية مختلفة ./انتهى.

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