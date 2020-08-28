نائب : زيارة وزير الخارجية السعودي لا يمكن فصلها عن تحركات الكاظمي في واشنطن وقمة عمان الثلاثية

2020/08/28 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، ان زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى العراق تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات.وقال العاني تصريح صحفي ، إن "هذه الزيارة تعبر عن رغبة البلدين في تنمية العلاقات بينهما حيث كان من المقرر أن يقوم الكاظمي بزيارة المملكة في أول جولة له خارج العراق لولا العارض الصحي الذي تعرض له الملك سلمان "، مشيرا الى مواضيع مهمة على جدول أعمال اللقاءات تتعلق بمصلحة الشعب العراقي من بينها الربط الكهربائي وافتتاح منفذ عرعر الحدودي وطرح قائمة مهمة من مشاريع الاستثمار.وأضاف ، أن "هذه الزيارة لا يمكن فصلها عن التحركات التي قام بها الكاظمي في زيارته إلى واشنطن وقمة عمان الثلاثية "، مشيرا الى إن " هناك شعورا جماعيا بأن المنطقة تعج بالخلافات والتحديات منها الإرهاب والتوتر العسكري ، والاعتداءات العسكرية القادمة من أنقرة والتدخل الدولي السافر في شؤون الدول العربية"./انتهى5

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