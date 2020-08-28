واشنطن تدعو روسيا “للعودة” إلى آلية تفادي الصدامات في سوريا

2020/08/28 | 11:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

دعا البنتاغون روسيا “للعودة” إلى آلية تفادي الصدامات في سوريا، وذلك في أعقاب حادث احتكاك بين العربات المدرعة الروسية والأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون،جوناثان هوفمان في بيان له يوم الخميس: “حذرنا الروس من أن تصرفاتهم خطيرة وغير مقبولة”.

وأضاف: “نتوقع منهم العودة إلى الآلية المعتادة لتفادي الصدامات في سوريا، ونحتفظ بالحق في حماية قواتنا كلما تعرضت للخطر”.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بـ”تصرفات استفزازية” صدرت عن دورية عسكرية لها بشمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أنها تسببت بإصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

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