وفاة ضابط كبير في شرطة كركوك

2020/08/28 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفى ضابط كبير في مديرية شرطة محافظة كركوك.ونعت مديرية الشرطة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "العقيد {علي خلف مصطفى} مدير قسم الحسابات في مديرية شرطة كركوك اثر اصابته بنوبة قلبية، نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".عمار المسعودي

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