قوة اعصار (لورا) تتضاعف و 20 مليون اميركي تحت التهديد

2020/08/28 | 12:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تسبب إعصار "لورا" الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية في انهيارات أرضية على سواحل ولاية لويزيانا، وذلك بعد يوم من تحذيرات تؤكد أنه يمثل خطرا على حياة 20 مليون أمريكي.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذه المناطق التي تتعرض للإعصار تواجه خطرا كبيرا.

ولفتت إلى أن السلطات في ولاية لويزيانا أصدرت سلسلة من التحذيرات لحماية الناس من خطر الإعصار، الذي يصنف حاليا من الفئة الثالثة.

وذكرت أن عشرات الآلاف من السكان في ولايتي لويزيانا وتكساس أصبحوا دون كهرباء بسبب تزايد شدة الرياح والأمطار المصاحبة للإعصار.

وبحسب الخبراء ستشتد قوة إعصار "لورا" ويصطدم بسواحل لويزيانا وتكساس وأن قوته ستتعاظم بشكل كبير.

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