المقاومة الفلسطينية ترد على العدوان الصهيوني في غزة

2020/08/28 | 12:20 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاتجاه أطلقت المقاومة الفلسطينية عددا من الصواريخ على المناطق "الإسرائيلية" القريبة من حدود قطاع غزة، بعد أن شن طيران الكيان غارات جوية على مواقع لحركة حماس.وذكر مصدر أمني أن طيران الاحتلال شن صباح اليوم ست غارات جوية على موقعين للمقاومة في غزة ما أدى لوقوع أضرار كبيرة من دون إصابات.

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