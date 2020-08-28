العدل كروب تستعد لعرض “كوكو شانيل” تلفزيونيا

2020/08/28 | 12:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن مفاجأت جديدة لأعمال عدد كبير من النجوم مع شركة “العدل جروب”.وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع “ET بالعربي” أن مسرحية “كوكو شانيل” للنجمة شريهان تم تصويرها بالكامل وسيتم عرضها تلفزيونياً بعد عرضها على المسرح، ومن المحتمل أن تعرض في إحدى مواسم السعودية الترفيهية.وأضاف العدل هناك جزء […]

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