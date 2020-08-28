واسط تتحدث عن عبور الزائرين الإيرانيين منفذ زرباطية تجاه كربلاء

2020/08/28 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أوضحت الحكومة المحلية في محافظة واسط، الجمعة (28 آب 2020)، إمكانية دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ زرباطية الحدودي الذي يربط العراق بإيران.





وقال عادل الزركاني، نائب محافظ واسط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما يحدث في السنوات السابقة من دخول الزوار الإيرانيين اثناء زيارة عاشوراء وحتى الزيارة الاربعينية لن يحصل في هذا العام، وخصوصاً في المنفذ البري بين العراق وايران من جهة محافظة واسط".وأضاف الزركاني، أن "سبب تأكيد عدم حصول هكذا حالة هو بسبب منع السفر بين البلدين، فلا العراق يسمح بعبور العراقيين إلى إيران الا في الحالات المذكورة بقرارات خلية الأزمة، وهي للمرضى الذين يملكون إحالات طبية، وكذلك فإن الجانب الإيراني هو الآخر يشدد وبشكل صارم على عدم عبور الايرانيين باتجاه العراق".

وأشار إلى أن "ما يحصل في كل سنة فهو بسبب وجود موافقات مسبقة وتأشيرات دخول الإيرانيين للعراق، وتحصل حالة من التكدس والزخم في المنفذ الحدودي، ويحصل عبور عدد منهم باتجاه العراق، وهذا ما لا يحصل في هذا العام".

وفي السنوات السابقة، كان العراق يستقبل العديد من الزائرين في شهر محرم، خصوصاً الزائرين الإيرانيين، الذين يقدمون إلى العراق لإحياء المراسيم الدينية الخاصة بشهر محرم الحرام، وزيارة المراقد المقدسة في العراق، فضلاً عن الزائرين الآخرين من بقية الدول.





وساهمت جائحة كورونا بإغلاق المنافذ الحدودية مع أغلب الدول، خوفاً من تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر، وكمحاولة للسيطرة على الفيروس التاجي، وانعكست آثار الجائحة على المجالس الحسينية، حيث تقام المجالس الآن بتباعد اجتماعي، واقتصار الحضور على عدد معين، تنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية، والجهات الصحية.





وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أشاد خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في وقت سابق، بالمرجعية الدينية العليا، لتوجيهاتها باتباع الإجراءات الصحية حين إقامة المجالس الحسينية، وذلك بعد حضور الكاظمي مأتم عزاء في العتبة الكاظمية.

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