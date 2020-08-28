عالية نصيـف تؤكد ضرورة إنجاز ميناء الفاو الذي سيكون ممراً للبضائع الصينية إلى أوربا

2020/08/28 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية برفض الربط السككي مع الكويت، مؤكدة ضرورة إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيكون ممراً للبضائع الصينية إلى أوربا .واشارت نصيف ، في بيان صحفي ، الى تحذيرات سابقة من خطورة الربط السككي مع الكويت لما سيحققه من واردات كبيرة للكويت على حساب العراق الذي هو أحق بها فيما لو تم إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيلغي فائدة ميناء مبارك نهائياً ".



وأضافت ، ان " الكويت وضعت كل ثقلها على فكرة الربط السككي وتحاول إقناع بعض الشخصيات المهمة في الدولة العراقية بالموافقة عليه لأن نجاح ميناء مبارك متوقف عليه، وفي حال موافقة العراق على الربط سنكتفي بمشاهدة الكويت تحصل على مبلغ (٢٥٠-٤٠٠) دولار عن كل حاوية تنزل في مينائها، والحاويات تقدر بأعداد كبيرة ".



واوضحت ، ان " إنشاء ميناء الفاو الكبير سيطلق رصاصة الرحمة على المخطط الكويتي لخنق العراق ملاحياً، وقد ينهي الصراع بين الطرفين بالكامل وتضيع هباءً كل الأموال التي انفقتها الكويت على طمر أجزاء من خور عبدالله وتشييد ميناء مبارك الذي سيبقى ميناء مع وقف التنفيذ "، مؤكدة أهمية قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالوقوف ضد الربط السككي والتعامل بحزم مع أي مسؤول عراقي يوافق على مجرد النقاش مع الجانب الكويتي حول هذا الموضوع، مع ضرورة إنجاز ميناء الفاو الكبير حتى لو اضطررنا إلى إنجازه بالدفع الآجل "./انتهى5

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