وزير الصحة يصل الى كربلاء للاطلاع على الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا اثناء زيارة عاشوراء

2020/08/28 | 12:21 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / وصل الى محافظة كربلاء المقدسة وزير الصحة الدكتور حسن التميمي .وعقد الوزير اجتماعا مع مدير عام الصحة بحضور مدراء المستشفيات بالمحافظة تناول الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا اثناء زيارة عاشوراء .



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