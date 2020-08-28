استشهاد جندي عراقي واصابة اخر بهجوم لداعش في المقدادية

2020/08/28 | 12:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، امس الخميس، بأن جنديا استشهد واصيب اخر بهجوم لداعش في المقدادية، شمال شرق العاصمة بغداد....

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