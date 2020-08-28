ترامب يعد بـ”سحق كورونا”.. نهاية العام الحالي

2020/08/28 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بـ”سحق” فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح سيتم إنتاجه بحلول نهاية العام الجاري، حيث ستكون “مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعا”.وقال ترامب في خطاب قبوله رسميا ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية: “نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي”.وأضاف أمام حشد ضخم من المدعوين […]

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