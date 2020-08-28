الكذبة الجيّدة فيلم سرد لأثار الحروب الاهلية ولمعاناة اللجوء ! - علي المسعود

2020/08/28 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود دارت الحرب الأهلية السودانية الأولى بين أعوام 1955 إلى 1972 ، وبالرغم من حدة العمليات العسكرية ، استطاع الطرفان إبرام اتفاق سلام في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في الثامن والعشرين من مارس 1972، لتتوقف الحرب الأهلية لأول مرة منذ اندلاعها ولمدة عشر سنوات .



تدهورت الأوضاع مرة أخرى بشكل كبير في 1982، بخرق نظام الجنرال جعفر نميري لبعض بنود الاتفاقية الرئيسية ، وإعلانه تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، ......





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