مصادر إعلامية تتحدث عن عزم رئيس الوزراء الياباني الاستقالة

2020/08/28 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..قالت وسائل إعلام محلية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم تقديم استقالته لأسباب صحية.وذكرت شبكة “إن إتش كي” العامة أن آبي، الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتدّ مؤخرا، “ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية” حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا، في […]

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