2020/08/28 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن آلية تأجيل امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 للطلبة الراغبين بذلك.وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه ، أنها “خصصت استمارة للطالب الراغب بتأجيل الامتحانات، وعليه ملأها بالمعلومات المطلوبة، وبحسب التعليمات المنصوص فيها ، حيث يتم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن آلية تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة السادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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