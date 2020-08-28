مصر.. القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان

2020/08/28 | 12:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألقت قوات الأمن المصرية القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين – المحظورة في مصر-، محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة.وجاء في بيان وزارة الداخلية: "القبض على القيادي الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، بشقة سكنية بالتجمع الخامس وتم العثور على أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وبرامج مشفرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".وأتى قرار المداهمة "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وأمرها بضبط القيادي الإرهابي، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته".ويعد القيادي المذكور هو "المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران" والتي كان من أبرزها:حادث اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي بمدينة العبور عام 2016محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق عام 2016حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس آب عام 2016.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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