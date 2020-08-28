الانبار تعلن اجراء جديدا بخصوص النشاطات الرياضية في المحافظة

2020/08/28 | 12:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت محافظة الأنبار، الجمعة، على عودة النشاطات الرياضية وفتح الملاعب للرياضيين.

وقال معاون محافظ الأنبار لشؤون الشباب والرياضة صفاء الريشاوي في تصريح له اليوم (28 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنه "وردت الكثير من المناشدات من الشباب والرياضيين في محافظة الأنبار ،لإعادة فتح ملاعب كرة القديم والأنشطة الرياضية"، لافتا إلى أن"محافظ الأنبار وافق على إعادة الأنشطة الرياضة والملاعب،شرط الالتزام بإجراءات خلية الأزمة الخاصة بشروط السلامة وتعفير الملاعب".

ودعا الريشاوي "رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية إلى إتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة بهذا الشأن".



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